Prazo de alistamento no Exército acaba no fim do mês

Todos os jovens do sexo masculino, ao completar 18 anos precisam fazer o alistamento no Exército Brasileiro. No corrente ano, a expectativa é pelo alistamento de até 220 estrelenses, mas os números na Junta Militar são baixos até então. Prazo acaba no fim do mês e o processo tem uma novidade em 2017: ele precisa ser feito de maneira online.

De acordo com Isoldi de Oliveira, responsável pela Junta Militar de Estrela, que fica na Rua Pinheiro Machado, nº 343, no Centro, a procura tem sido menor do que em outros anos para a relativa época. Até então são 128 os alistados. “Devemos relembrar os jovens e suas famílias deste importante processo. E destacar que este ano a inscrição precisa ser feita online, o que ainda encontra certa resistência”, detalha ela. “Na propaganda nacional que lembra o alistamento, pede-se para se buscar a Junta Militar. Mas isso ocorre na solução de dúvidas e porque ela é repassada no Brasil todo, e em muitos lugares as condições são diferentes das nossas”, relata. “Mas claro que, em situações especiais, como de pessoas que não tem computador ou acesso à internet, oferecemos a nossa máquina para o preenchimento pessoal da inscrição, já que esta conta com declarações pessoais e muito próprias”, explica ela.

De acordo com Isoldi, é um procedimento que se faz necessário. “Trata-se de um documento que é exigido para muitas coisas do dia a dia e pode ser determinante para os homens até os 30 anos.” Cristian Guilherme Becker (18) procurou a Junta Militar na tarde desta quarta-feira (7). O jovem do Bairro Pinheiros foi, entretanto, buscar a dispensa oficial do alistamento realizado ano passado. “É com certeza um documento muito importante, principalmente para quem está na minha idade”, avalia ele. Mais informações pelo telefone 3981-1037.

Texto: Ascom Estrela