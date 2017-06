Prazo para produtores comprovarem vacina contra aftosa vai até sexta

O prazo para os produtores comprovarem a vacinação contra a febre aftosa em seu rebanho vai até esta sexta-feira (23). Após a imunização, o produtor precisa atestar o processo na inspetoria de sua região, apresentando nota fiscal da compra e declarando o rebanho vacinado, por categoria e sexo, dentro dos prazos legais.

Segundo dados do Departamento de Defesa Animal, até esta quinta-feira (22), o Sistema de Defesa Agropecuária havia registrado um índice vacinal de 96,79%, ou seja, 13.310.856 bovídeos foram declarados imunizados no estado. Os valores são parciais porque as unidades locais ainda têm até o final deste mês para finalizar a inserção dos dados no sistema.

Quem perder o prazo pode sofrer sanções, podendo ficar impedido de transitar com seus animais até a regularização da vacinação.

Texto: Ascom RS