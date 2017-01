Preço pago pelo quilo do suíno vivo é de 4,08 no RS

A pesquisa semanal da cotação do suíno, milho e farelo de soja no Rio Grande do Sul, feita ontem (30), apontou aumento de R$ 0,11 no preço pago pelo quilo do suíno vivo ao produtor independente no Estado gaúcho, ficando em R$ 4,08.

O valor da saca de 60 quilos do milho baixou para R$ 27,50 (anterior R$ 29) e o farelo de soja baixou para R$ 1.100 no pagamento à vista (anterior R$ 1.130) e para R$ 1.120 no pagamento com 30 dias de prazo (anterior R$ 1.150).

Agroindústrias e cooperativas – O preço médio do suíno agroindustrial (integrado) é de R$ 3,13 (anterior R$ 3,12). As agroindústrias e cooperativas apresentaram as seguintes cotações: Cotrel R$ 3,20; Cosuel/Dália Alimentos R$ 3,08; Cotrijuí R$ 3,03; Cooperativa Languiru R$ 3,12; Cooperativa Majestade R$ 3,10; Ouro do Sul R$ 3,40; Alibem R$ 3,10; BRF R$ 3,10; JBS R$ 3,10; e Pamplona R$ 3,10.

A Pesquisa Semanal é realizada pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), com apoio exclusivo da MSD Saúde Animal, empresa Parceira da Suinocultura Gaúcha. Todas as pesquisas podem ser conferidas no site da ACSURS, o www.acsurs.com.br – guia Mercado – Cotações.

