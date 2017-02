Prédio da prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe manutenção externa

O prédio que abriga a Prefeitura de Cruzeiro do Sul foi inaugurado em 1º de agosto de 1970. Depois disso, passou por uma remodelação no ano de 2001, quando recebeu traços parecidos com a Casa do Morro. Conforme alguns funcionários que trabalham no local, desde então, a parte externa, e, principalmente a fachada, não havia recebido um serviço de manutenção.

Desde a sexta-feira (03), profissionais de uma empresa terceirizada realizam melhorias. Foi feita a lavagem de toda a parte da frente que é revestida de pastilhas cerâmicas, assim como, nesta semana, a lateral junto a biblioteca, está recebendo limpeza a pintura externa. Conforme o secretário da Administração, Rudi Schneider, também será feita a reforma do toldo que existe no local, o qual estava totalmente danificado com a ação do tempo. Também serão colocadas grades para fechar o pátio, possibilitando acomodar alguns veículos. Isto também vai liberar mais espaço no pátio interno da prefeitura, facilitando o estacionamento dos contribuintes que acessam os serviços públicos do Município.

Segundo o prefeito Lairton Hauschild, essa é uma forma de preservar o patrimônio público. Ele salienta que o investimento neste serviço é um reflexo da economia feita com a não contratação de Cargos de Confiança e redução de secretários.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul