Prefeito Adroaldo Conzatti é o novo presidente do Consisa (VRT)

Na tarde da quinta-feira (26), o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari (Consisa-VRT), elegeu a nova diretoria para os próximos dois anos. Duas chapas foram formadas, uma liderada pelo prefeito de Imigrante Celso Kaplan e a outra pelo prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, que foi a vencedora.

A votação contou com a participação de 33 gestores. A diretoria também é composta pelos prefeitos: Klaus Schnack (Arroio do Meio), Marcos Scorsatto (Itapuca), Lourival A .B. de Seixas (Muçum), Paulo J. Ferreira (Boqueirão do Leão) e Gilberto G. Constantin (Progresso).

Conzatti agradeceu a todos os prefeitos que participaram, e reforçou a importância da união de todos os gestores, para continuar prestando um serviço de qualidade aos moradores do Vale do Taquari.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado