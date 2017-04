Prefeito anuncia publicação de edital para asfaltamento da ERS-129

Durante encontro com moradores no sábado (01) pela manhã, em Arroio do Ouro, o prefeito Rafael Mallmann anunciou a publicação do edital para o asfaltamento de 3.280 metros da ERS-129, naquela localidade. A concorrência, que será aberta no dia 4 de maio, às 9h, na Sala de Licitações da prefeitura, visa à contratação de empresa especializada para executar serviços de pavimentação, drenagem e sinalização da estrada, no trecho compreendido entre a Rua Júlio de Castilhos e a Estrada Distrito de Delfina.

O asfaltamento será realizado com recursos próprios do município, oriundos da Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade).

Conforme o prefeito, a obra será feita em três lotes, para que não haja a interrupção total do trecho que receberá a benfeitoria, a fim de evitar transtornos à comunidade e usuários. O custo total está estimado em R$ 3,689 milhões, sendo o lote um no valor de R$ 1.157.703,69; o lote dois com custo de R$ 1.329.511,83 e o lote três com valor estimado em R$ 1.202.073,62.

De acordo com o edital, o prazo de execução de cada lote será de três meses, contados da emissão da ordem de início dos serviços. Para a pavimentação, uma vez que se trata de uma estrada estadual, foi necessário convênio entre o Governo de Estrela e a Secretaria dos Transportes, que autorizou o investimento. A ERS-129 é uma das principais vias de escoamento da produção daquela área do município e seu asfaltamento é uma reivindicação de pelo menos 30 anos.

Texto: Ascom Estrela