Prefeito em exercício vistoria obras pelo município

Nos primeiros dias, no comando do município de Paverama, o prefeito em exercício, Elemar Ruy Dickel, percorreu os bairros para acompanhar de perto os serviços que estavam sendo executados. De acordo com Dickel, que assumiu por 15 dias, durante as férias do Prefeito Vanderlei Markus, o município segue seu crescimento e a administração municipal está desenvolvendo diversas obras e projetos para oferecer mais qualidade de vida a população.

Duckel esteve no Morro Azul, juntamente com o Engenheiro Eder Josue Kussler vistoriando as obras de ampliação das redes de água da localidade. Em Santa Manoela, acompanhou o desenvolvimento da obra da quadra poliesportiva da localidade. No local são 700,00 m² de área construída, onde a Prefeitura de Paverama e o Governo Federal, através do Ministério do Esporte, estão investindo R$ 278.181,53. Deste valor, R$ 243.750,00 são recursos da União com uma contrapartida da Prefeitura de R$ 34.431,53.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama