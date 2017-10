Prefeito reassume a Prefeitura

Na manhã da quinta-feira (26) o prefeito Adroaldo Conzatti reassumiu o comando do Executivo, após o afastamento de 15 dias, quando esteve em viagem para a Itália e Portugal com o intuito de tratar sobre assuntos relacionados a Encantado.

Na Itália foi dado destaque ao vínculo com São Pedro Valdástico e Valdobbiadene, cidades que tem pacto de amizade com Encantado, visando fortalecer os laços com a região de Vêneto, em termos culturais, comerciais e afetivos. Na Itália ainda conheceram o processo de tratamento dos dejetos suínos sem poluição ao meio ambiente.

Em Portugal foram visitados os municípios de Mafra e Cascais, visando buscar subsídios dos projetos portugueses de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, sendo que em Portugal todos esses serviços são executados em consórcio entre municípios.

“Voltei impressionado, com a certeza de que temos muito a realizar para o futuro do nosso meio ambiente”, resumiu Conzatti. Durante a transmissão de cargo, o prefeito agradeceu e parabenizou o vice-prefeito Enoir Cardoso e a presidente da Câmara de Vereadores Jaqueline Taborda, por terem administrado o município em sua ausência.

Texto: Ascom Encantado