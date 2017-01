Prefeito se reúne com servidores para iniciar os trabalhos

Na segunda-feira (02), o prefeito de Progresso Gilberto Costantin se reuniu com os servidores municipais para discutir a metodologia de trabalho. Além disso, visitou as secretarias e avaliou a situação do parque de máquinas. No mesmo dia ainda recebeu a visita do ex-prefeito Edegar Cerbaro, que passou algumas orientações quanto a rotina de trabalho.

Costantin agradeceu as orientações e disse que pretende iniciar os trabalhos com a máquina bastante enxuta. Das oito secretarias municipais existentes, apenas quatro estão sendo ocupadas: Secretaria de Saúde comandada por Antonela Barbado; Secretaria de Obras por Nestor Vittorazzi; Educação por Fabiele Girardi e Administração por Alenir Carissimi (Lila). O número de cargos de confiança ocupados também é inferior a metade do existente no quadro do Município.

Horário normal

Desde o dia primeiro de janeiro de 2017 o Centro Administrativo Municipal de Progresso retornou suas atividades em horário normal. De segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso