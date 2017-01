Prefeito, vice e vereadores são empossados em Colinas

O prefeito eleito de Colinas, Sandro Ranieri Herrmann (PP), a vice-prefeita Regina Sulzbach (PTB) e nove vereadores tomaram posse durante cerimônia realizada na noite de sexta-feira, dia 30 de dezembro, na Câmara Municipal de Vereadores.

O novo prefeito tem 52 anos, é empresário, casado e tem o ensino médio completo. Ele recebeu das mãos de Irineu Horst a chave do Centro Administrativo, o qual comandará até 2020. Herrmann foi vereador por três mandatos, entre os anos 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012. Sandro é filho do então prefeito Ary Herrmann, que foi o primeiro governante de Colinas entre 1993 a 1996. Já Regina foi vereadora entre 1993-1996 e na gestão 1997-2000, sendo presidente do legislativo em 1997.

Herrmann elenca algumas prioridades para esses anos com o intuito de desenvolver cada vez mais a Cidade Jardim. “Temos inúmeros projetos para serem colocados em prática. Nosso plano de governo foi aprovado pela comunidade em outubro e nestes quatro anos queremos realizá-lo da melhor maneira possível”, deseja. Em relação à criação de empregos, o prefeito revela que iniciaram o contato com empresas para instalação no município a fim de gerar renda e manter os jovens trabalhando na cidade. No setor primário, Herrmann cita que pretende, com sua equipe, implantar programas novos e resolver algumas demandas, como dificuldades em relação aos dejetos suínos. No turismo, a intenção é transformá-lo em receita anual, não apenas em datas comemorativas. “Queremos alavancar o turismo local como geração de renda durante todo o ano, não apenas Páscoa, Natal, etc. Colinas tem um potencial muito grande que precisa ser ainda mais explorado”, sustenta. Em relação à educação, a nova administração municipal planeja implantar programas mais modernos. “Sentimos a necessidade fazer algo a mais pela educação das nossas crianças e adolescentes. Queremos projetos que gerem resultados mais rápidos e eficazes”, sustenta.

A cidade tem 2.193 eleitores. A coligação “Colinas Pode Mais”, composta pelos partidos PP, PTB, DEM, PDT e PSDB, foi eleita com 1.095 votos, o que significa 53,81% dos votos válidos. Entre os vereadores, Cassiano Goldmeier (PP), Odilo Antônio da Costa (PTB), Jonas Klein (PDT), Juliano Kohl (PT), Fabiel Adolfo Zarth (PMDB), Rodrigo Horn (PMDB), Justines Magagnin (PMDB), Geni (PMDB) e Mirno Gallas (PP).

Após a cerimônia de posse, os vereadores também votaram para a formação da mesa diretora. Justines Magagnin foi eleita presidente da Câmara por unanimidade. Juliano Kohl foi eleito vice-presidente. Para primeiro secretário, foi definido Cassiano Goldmeier e segundo secretário Jonas Klein.

No primeiro ano de mandato não haverá recesso na Câmara de Vereadores. Sendo assim, a próxima sessão ordinária será nesta quarta-feira, dia 04 de janeiro.

25 anos da Cidade Jardim

Em 20 de março, Colinas comemora Bodas de Prata. Para celebrar a data, o município organizará uma feira municipal entre os dias 16 e 19. Exposição de animais, comércio, serviços e agricultura serão os destaques. A intenção é formar uma comissão organizadora entre administração municipal e entidades. “Será uma feira comunitária que buscará divulgar as potencialidades que a nossa linda Colinas dispõe”, almeja.

Secretariado

Junto ao prefeito e vice iniciam os trabalhos hoje os seguintes secretários municipais: Odilo da Costa, na pasta de Obras e Alécio Weizenmann, na Administração. As demais secretarias serão definidas no primeiro semestre do ano. “Sentiremos como será a arrecadação municipal do ano para depois definir o restante. Sabemos que passaremos por dificuldades até arrumar a casa. Nossa equipe será enxuta e conforme a necessidade buscaremos peças pontuais onde há demanda”, completa.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Colinas

Foto: Angélica Pott/Stúdio A Fotografia