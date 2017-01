Prefeito, vice e vereadores são empossados

O prefeito Paulo Cezar Kohlrausch, o vice Fabiano Immich e os vereadores eleitos em outubro foram empossados no sábado (31), no Clube Centro de Reservistas. Centenas de pessoas prestigiaram o evento, que contou com a presença do doutor Luis Antônio de Abreu Johnson, juiz diretor do Foro de Lajeado e juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral.

Além de empossar os novos governantes do município, a cerimônia marcou a escolha da Mesa Diretora que comandará os trabalhos do Legislativo em 2017. O presidente é Márcio Luiz Haas (PTB), que foi eleito de forma unânime pelos vereadores. Ele terá Eduardo Ferla (PMDB) como vice e Helena Hermann (PMDB) como secretária.

O prefeito Paulo Kohlrausch agradeceu ao povo santa-clarense pelo voto de confiança nas eleições de outubro. Salientou que as obras e investimentos realizados nesses últimos anos no município são resultado de um modelo de gestão implantado em 2005, alicerçado no profissionalismo, na excelência do trabalho e na responsabilidade.

Kohlrausch ressaltou, ainda, que o momento é de travessia. “Como diz o poema, devemos abandonar os velhos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Senão, corremos o risco de ficar à margem, não dos outros, mas de nós mesmos”. Segundo ele, o objetivo do governo é desenvolver o município, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e atuar de maneira integrada com a comunidade.

O doutor Luis Antônio de Abreu Johnson frisou que as eleições de outubro em Santa Clara do Sul serviram de modelo para toda a região. Ele destacou o acordo realizado entre as coligações que permitiu uma campanha mais limpa, organizada e amistosa no município. Ainda desejou sucesso aos novos gestores públicos, destacando a importância de seguirem os princípios inerentes à administração pública e que regem o artigo 37 da Constituição Federal, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Inácio Herrmann, que se despediu do cargo de prefeito, agradeceu pela oportunidade recebida de comandar Santa Clara do Sul nos últimos 9 meses. Ainda aproveitou para fazer uma prestação de contas e apresentar as principais obras, investimentos e serviços prestados à população ao longo dos últimos quatro anos, como a construção do Parque Multiesportivo Odilo Klein, implantação da Escola Municipal Professor Sereno Afonso Heisler, asfaltamento de ruas no centro e no interior.

Já o presidente do Legislativo em 2017, Márcio Haas, desejou um bom mandato aos governantes que tomaram posse, agradeceu ao voto de confiança dos colegas e antecipou que fará uma gestão técnica e eficaz à frente da Câmara de Vereadores.

Políticos empossados

Prefeito: Paulo Cezar Kohlrausch;

Vice-prefeito: Fabiano Immich;

Vereadores: Rosani Maria Hendges Richter (PP), Mauro Antônio Heinen (PMDB), Marcelo Foltz (PT), Márcio Luiz Haas (PTB), José Adair Matthes (PP), Eduardo Ferla (PMDB), Helena Lúcia Herrmann (PMDB), Airton Teloken (PP) e Edson José Mallmann (PMDB).

Título de cidadão santa-clarense

Depois da solenidade ocorreu a entrega do título de cidadão santa-clarense ao prefeito Paulo Cezar Kohlrausch. A homenagem foi aprovada em sessão no dia 23 de novembro, num projeto de autoria dos vereadores Mauro Heinen, Márcio Haas, Edson Mallmann, Henrique Goettens e Eduardo Ferla.

Kohlrausch é natural de Marques de Souza. Filho de Acirio Kohlrausch e Dominga Terezinha Kohlrausch, tem quatro irmãos. Foi morar em Santa Clara do Sul em 1986 para trabalhar como operador de retroescavadeira na Associação de Desenvolvimento de Santa Clara do Sul. Tem dois filhos (Anderson, 24 anos e Vitória, 16 anos) e é casado com Iara Kohlrausch.

Paulo começou a deixar a sua marca política em Santa Clara do Sul em 1993, quando entrou para a história do município ao ser o primeiro presidente do Legislativo, logo após Santa Clara se emancipar de Lajeado, cargo que voltaria a ocupar em 1996. Foi prefeito por duas gestões (2005 a 2008 e 2009 a 2012).

Kohlrausch esteve à frente dos principais investimentos e obras realizados no município. Além de vereador e prefeito, foi assessor parlamentar, presidente do Consórcio Intermunicipal G8 e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Santa Clara do Sul