Prefeitos de Encantado e Capitão buscam recursos para pavimentação asfáltica

O prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, e o prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt, estiveram na tarde da quinta-feira (22), no Palácio Piratini. Na oportunidade, entregaram documentos ao secretário da Fazenda Giovani Feltes, solicitando o apoio do Governo do Estado, para a execução da pavimentação asfáltica da Linha Garibaldi até o município de Capitão.

A obra contribuirá para o escoamento da produção, desenvolvimento agropecuário e turismo, especialmente dos municípios de Encantado e Capitão, bem como dos demais municípios da região alta do Vale do Taquari.

“O objetivo é qualificar as vias do interior, por onde transita a produção primária, nossa principal fonte de renda, contribuindo para a melhoria de vida dos agricultores, desenvolvimento de novas atividades agropecuárias, bem como do turismo. Contamos com a parceria da Secretaria Estadual da Fazenda para a concretização desta primeira etapa de pavimentação asfáltica”, comenta Conzatti.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado