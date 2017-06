Prefeitura abre processo seletivo

A Prefeitura de Marques de Souza divulgou edital de processo seletivo simplificado nº 005/2017, para a contratação temporária de professores de música e de ciências. O período de inscrição ocorre de 09 a 16 de junho, das 8h às 11h, na Secretaria de Educação, que fica na rua Enzo Miguel da Silva, bairro Cidade D’Água, junto à EMEF Carlos Gomes.

Os contratos área II para as disciplinas de Licenciatura Plena em Ciências e Licenciatura Plena em Música têm carga horária de 22 horas semanais e o salário básico é de R$ 1.853,75.

Para se inscrever é necessário ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; apresentar cópia da carteira de identidade e cópia do diploma ou certificado de conclusão, de no mínimo, licenciatura Plena para os cargos.

