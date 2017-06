A Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul recebeu na tarde da quarta-feira (14), duas Máquinas Retroescavadeiras 0km. A entrega foi realizada no Centro Administrativo. Os investimentos para aquisição somaram mais de R$ 400 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Os novos equipamentos serão destinados para as secretarias de Obras e Agricultura e visam melhorar a agilidade nos atendimentos e na execução dos serviços realizados.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul