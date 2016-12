Prefeitura antecipa horário do recolhimento de lixo no dia 31

A Prefeitura de Estrela, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informa que o recolhimento de lixo doméstico terá seu horário antecipado no próximo sábado, dia 31 de dezembro. Em todos os bairros nos quais é feita a coleta o serviço será das 6h às 13h30min. No Centro da cidade e na Avenida Rio Branco o recolhimento, que normalmente começa às 18h, também será feito pela manhã, mas se estenderá até as 14h.

Agricultura

Já a Secretaria Municipal da Agricultura informa que no dia 1º de janeiro não haverá plantão de veterinário e inseminador artificial. No sábado, dia 31, o plantão ocorre normalmente. Os chamados devem ser feitos das 7h às 9h pelo telefone (51) 3981-1055. Depois deste horário os profissionais saem a campo para prestar os atendimentos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela