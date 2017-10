Prefeitura atende em horário normal nos dias úteis na próxima semana

Os feriados da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, e Finados, no dia 02 de novembro, não irão alterar o serviço público municipal nos dias úteis da próxima semana. O atendimento será realizado normalmente na segunda, quarta e sexta-feira. A única alteração ocorre nas escolas municipais.

Veja como ficará o atendimento:

– Prefeitura Municipal de Lajeado: terça e quinta-feira não haverá expediente. Atende normalmente na segunda e na quarta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h45min, e na sexta-feira, das 8h às 14h.

– Unidades de Saúde: Estarão fechadas na terça e quinta-feira. Nos demais dias, atendimento normal, das 7h30min às 11h30min e das 12h30min às 16h30min, com exceção da Unidade do Centro, que atende até às 18h. Em caso de necessidade, a população deve buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem atendimento 24 horas.

Escolas da Rede Municipal, conforme calendário escolar estipulado no início do ano letivo:

– As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) atenderão somente na segunda e quarta-feira, cumprindo os feriados e não abrindo na sexta-feira.

– As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) não atenderão durante toda a próxima semana.

Texto: Ascom Lajeado