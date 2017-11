Prefeitura auxilia vítimas de temporal

A administração municipal de Colinas iniciou o repasse de auxílio financeiro para as famílias que sofreram danos materiais em suas propriedades devido ao temporal do último dia 1º de outubro. Até o momento, dois produtores rurais foram auxiliados, totalizando R$ 3.765,00. O vendaval causou inúmeros estragos na zona rural, danificando estruturas, como aviários e pocilgas, e deixando a população do interior sem energia elétrica por algumas horas.

Carla Viviane Dickel Wanderer foi uma das beneficiadas com R$ 765,00. Ela é moradora da Linha Westfália. Com o valor de R$ 3 mil, Sérgio João Lenhardt, residente na Linha Antônio, também recebeu apoio financeiro. A entrega ocorreu na última semana, no gabinete do prefeito Sandro Ranieri Herrmann. Outros seis produtores aguardam liberação de incentivo conquistado por meio da apresentação de documentos que comprovem os danos sofridos.

Texto: Ascom Colinas