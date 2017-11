Prefeitura convida entidades para decorarem árvores de Natal

A Prefeitura de Lajeado está convidando entidades do município para decorarem árvores de Natal que ficarão expostas na entrada da cidade, na Avenida Senador Alberto Pasqualini. A proposta é mobilizar toda a comunidade para colaborar com a decoração, promovendo a integração de todos no projeto Natal no Coração, que contempla a decoração da cidade e a programação cultural especial para os festejos natalinos em Lajeado.

Qualquer entidade do município pode participar e assumir a decoração de uma árvore. A peça será fornecida pela prefeitura, que adquiriu os exemplares por meio de licitação, e terá 2,5 metros de altura, instalada sobre uma base de 50 centímetros. Será formada por 1.200 galhos verdes e terá ainda a iluminação. Às entidades, caberá pensar uma forma criativa de decorar a árvore. Todas as peças serão exibidas ao longo da Pasqualini no período de Natal. As árvores devem chegar a Lajeado na próxima semana, quando serão montadas. As entidades devem manifestar seu interesse pelo telefone (51) 3982-1103, com Melina, ou pelo e-mail secel.cultura@lajeado.rs.gov.br

A decoração em Lajeado já começou a ser instalada. Na quinta-feira (02), foi iniciada a instalação dos arcos que sustentarão a decoração na Rua Júlio de Castilhos. Ao todo, serão instalados 44 arcos na via. Já na Av. Senador Alberto Pasqualini, será instalado um pórtico na entrada e saída da cidade. As sapatas de sustentação da estrutura já foram finalizadas, restando o trabalho de instalação do pórtico.

Após a instalação das estruturas, será iniciada no dia 15 de novembro a instalação da decoração natalina, que deve ser finalizada até o dia 25 de novembro. Na Rua Júlio de Castilhos serão instalados arabescos com pintura especial para aparecer de dia e iluminação para a noite. Haverá também uma decoração especial na Praça da Matriz e na Casa de Cultura, locais onde ficarão centralizadas as atividades culturais e de entretenimento. A Casa de Cultura será a Casa do Papai Noel, que será aberta para visitação no dia 30/11, com um evento especial. Ainda, o Largo da Prefeitura também contará com decoração na temática deste ano.

Saiba mais sobre a programação do Natal no Coração:

Árvores Natalinas – Além das árvores das entidades ao longo da Pasqualini, outras árvores, que serão decoradas pelos Projetos Vida do município, enfeitarão a Praça da Matriz, que também estará iluminada e decorada. Ainda, será feita uma ação com os funcionários públicos municipais para criarem um item de decoração com a sua família para decorar a árvore que ficará no Largo da Prefeitura.

Programação Cultural – Diversas atividades culturais serão realizadas no município para festejar o Natal, com apresentações musicais, de dança, canto e outras. Os shows acontecerão nas noites das quartas-ferias, sábados e domingos, a partir de 30 de novembro.

Caravana de Natal – Em parceria com empresas do município, nos domingos que antecedem ao Natal ocorrerão caravanas com caminhões iluminados. Já tem empresas se inscrevendo para a atividade, mas o período de inscrições continua. As empresas interessadas devem contatar a Secel, pelo fone 3982-1003, e falar com Melina.

Além da programação do município, a CDL Lajeado já começou a sua promoção Lajeado Brilha, que estimula a comunidade a fazer suas compras de Natal no município, o que reverte em benefício dos comerciantes locais e também da própria cidade, com a geração de impostos. Haverá sorteio de prêmios em dinheiro entre os consumidores cadastrados. No dia 25/11, a CDL terá a sua Chegada do Papai Noel, junto à Avenida Piraí, que contará com apresentações artísticas, atividades para crianças e a chegada do Bom Velhinho, que é sempre uma grande surpresa.

Outro atrativo são os passeios com o Cedelinho. O tradicional veículo de passeio voltará a circular pelas principais ruas da cidade, passando pelos pontos de interesse do município e servindo como diversão para as famílias no mês de dezembro. A saída está prevista para acontecer junto à Casa de Cultura.

Como a comunidade pode participar do Natal no Coração:

Adotando uma árvore – Entidades sem fins lucrativos, devidamente registradas no município, podem adotar de forma gratuita uma árvore para decorar a entrada da cidade. As árvores, que serão de propriedade da Prefeitura, serão fornecidas para a decoração e divulgação do trabalho das entidades do município. Empresas interessadas em adotar uma árvore para se integrar à decoração do município também poderão fazê-lo. A sugestão da Prefeitura é de que adotem o mesmo modelo que será usado pela administração municipal para manter a unidade da decoração no município. Para mais informações sobre como adotar uma árvore, ligue para o telefone (51) 3982-1003, com Melina, ou pelo e-mailsecel.cultura@lajeado.rs.gov.br

Decorando sua casa ou comércio – Qualquer pessoa pode começar a pensar na decoração de sua casa, seu prédio ou seu comércio para contribuir com o embelezamento da cidade para o Natal. Desta forma, poderá também participar do concurso de decoração com a temática “Natal no Coração”. Informações pelo telefone 3982-1242, com André.

Texto: Ascom Lajeado