Prefeitura de Anta Gorda e Seapi promovem evento internacional sobre noz-pecã em 2018

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), por meio da Câmara Setorial da Noz-Pecã e do Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura (Pró-Pecã), foi chamada a organizar, junto com a prefeitura de Anta Gorda, um evento sul-americano sobre nogueira-pecã, a realizar-se em abril de 2018. O prefeito Celso Casagrande e o ex-prefeito Vanderlei Moresco estiveram na Seapi na segunda-feira (25) e fizeram o convite ao secretário Ernani Polo.

Segundo o engenheiro agrônomo da Seapi, Paulo Lipp, a ideia é criar uma comissão organizadora formada por membros da Câmara Setorial. “Para a Seapi, essa parceria é oportuna, pois vai ao encontro dos objetivos do Pró-Pecã, entre eles, coordenar e impulsionar o desenvolvimento de uma pecanicultura moderna, sustentável e competitiva”, comemorou.

Sobre a noz-pecã

A noz-pecã é considerada um alimento rico em nutrientes, que contribui para uma vida saudável. Estudos científicos mostram as vantagens do fruto na dieta, principalmente para combater a gordura nas artérias. Seu consumo diário, mesmo que em pequenas quantidades, pode evitar até 65% do risco de doenças do coração, diminuir o mau-colesterol, melhorar o funcionamento intestinal, cerebral e pulmonar, entre outros. Por ser rica em antioxidante, especialmente vitamina E, é considerada um agente de prevenção do câncer.

Além de benefícios para o organismo, a noz-pecã está sendo descoberta como uma grande fonte de renda. Oriunda de clima temperado, a planta pode ser encontrada em diferentes condições climáticas. No plantio, devem ser evitados os solos rasos, excessivamente secos e os sujeitos a longos períodos de chuva.

Texto: Ascom RS