Prefeitura de Encantado prorroga prazo para contribuintes quitarem dívidas

A Administração Municipal prorrogou o prazo até o dia 30 de junho, o prazo para os contribuintes quitarem as dívidas com o município. Poderão ser quitadas as dívidas referentes a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Taxa de Licença e outros impostos e taxas municipais em atraso.

Através do Programa de Regularização Tributária (PRT), os contribuintes terão a oportunidade de colocar em dia seus débitos em cota única, com 100% de abatimento nos juros e multas ou parcelar os valores. O não pagamento das dívidas acarretará em cobrança judicial, Serasa e SPC.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado