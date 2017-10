Prefeitura de Estrela anula concurso público

A Prefeitura de Estrela realizou, nos últimos 20 dias, processo de sindicância para apurar as denúncias de supostas irregularidades na realização do concurso público aberto pelo Edital n° 09/2017, para o preenchimento de vagas para os cargos de fiscal sanitário, fiscal de trânsito e monitor de escola. As provas foram realizadas no mês de agosto, em escolas do município. Após ouvir os denunciantes, outros concursantes, fiscais, empresa responsável pela aplicação das provas e a comissão organizadora, concluiu-se pela anulação total das provas e seus respectivos resultados.

A comissão sindicante, formada por servidores de carreira do município, apurou que algumas das denúncias procederam, tais como a fragilidade dos lacres nos envelopes das provas e a posse, mesmo que desligados, de aparelhos de celular por parte dos candidatos. Pelo princípio da transparência e isonomia, pilares do direito público, o município optou por anular o concurso e refazer as provas ainda em 2017, com empresa a ser apresentada após a realização de processo licitatório.

Todos os inscritos terão sua vaga garantida automaticamente no novo concurso, que deverá ter edital de abertura divulgado ainda em 2017. No entanto, aqueles que desejarem poderão optar pelo ressarcimento da taxa de inscrição. A manifestação sobre o desejo de reembolso será aceita através de protocolo, presencial ou pelo correio, até 10 dias após a divulgação da nova data para as provas. No documento será necessário apresentar o número da inscrição, nome completo cópia de documento de identificação e uma conta em nome do candidato, para depósito bancário.

Texto: Ascom Estrela