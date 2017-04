Prefeitura de Estrela leiloa veículos e máquinas

A Prefeitura de Estrela vai leiloar veículos e máquinas no dia 26 de abril. Ao todo são seis equipamentos que serão oferecidos, a partir das 10 horas, no pátio da Secretaria Municipal de Obras, na Rua José Garcia dos Santos, nº 76, Bairro das Indústrias. São eles: uma máquina motoniveladora; um caminhão/basculante; uma máquina pá carregadeira/case; dois veículos VW/Kombi e um trailer/reboque Karmann.

O leilão é regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e estipula a venda a quem ofertar maior lance acima do valor mínimo estipulado aos veículos e máquinas. Estes estão disponíveis para visitação na Secretaria de Obras Públicas, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, em dias úteis, e no dia 26 de abril, dia do leilão, das 8h às 9h30min da manhã. O edital completo está disponível no site do município: www.estrela.rs.gov.br. Dúvidas também podem ser esclarecidas com Gerson Gerhardt, pelo telefone (51) 3981-1218, no horário de expediente da prefeitura, ou ainda junto ao Setor de Compras e Licitações, pelo fone telefone 3981-1029 e e-mail licita@estrela.rs.gov.br

Saiba Mais

LOTE nº 01: Máquina Motoniveladora Huber Warco, modelo M.A./Huber-Warco, ano de fabricação 1986, placa IIK-8250, chassi HUBER10496. Valor de avaliação: R$ 9.675,00

LOTE nº 02: Caminhão/Basculante, modelo Mercedes Benz/L 1313, ano de fabricação 1981. Valor de avaliação: R$ 20.198,21

LOTE nº 03: Máquina Pá Carregadeira/Case, modelo W20B, ano de fabricação 1993/1993. Valor de avaliação: R$ 18.375,00

LOTE nº 04: Veículo VW/Kombi, ano 1997/1998. Valor de avaliação: R$ 1.875,01

LOTE nº 05: Trailer/Reboque Karmann C. Kc 270 (Trailer), ano 1995/1995. Valor de avaliação: R$ 1.479,00

LOTE nº 06: Veículo VW/Kombi, ano 1994/1994. Valor de avaliação: R$ 1.586,20

Texto: Ascom Estrela