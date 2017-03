Prefeitura de Lajeado conquista autonomia para certificar empresas pelo SUSAF

O Município de Lajeado conquistou neste mês, a autonomia para certificar novas empresas pelo Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar (SUSAF). O resultado se deu após a equipe do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), passar por auditoria do Governo do Estado.

De acordo com o titular da pasta, Douglas Sandri, esta nova e melhor classificação sanitária permite que empresas sob inspeção municipal possam comercializar seus produtos em outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul, o que abre muitas oportunidades de negócios.

Sandri destaca que, recentemente, a equipe recebeu novas instalações, bem como foram adquiridos novos equipamentos para melhorar as condições de trabalho da equipe do SIM, além de serem destinados veículos para uso exclusivo da equipe de veterinários e agentes que realizam inspeções sanitárias nas indústrias instaladas no município. Durante a auditoria, duas empresas de Lajeado também se tornaram aptas a se credenciar junto ao SUSAF e, dessa forma, ampliar sua praça de atuação, que antes ficava restrita ao Município de Lajeado e agora pode se estender por todo estado.

Texto: Ascom Lajeado