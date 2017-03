Prefeitura de Lajeado constrói muro de contenção junto à barranca do Rio Taquari

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), iniciou a construção de um muro de contenção junto à barranca do Rio Taquari, na confluência das ruas Oswaldo Aranha e Rio Branco. O local estava desmoronando por conta da ação das águas do rio, sempre que ocorriam as cheias. Pedras grês, terra e reforço com vigamento de concreto e ferro serão utilizados no reforço da barranca, com vistas a eliminar o risco de desmoronamentos.

Na terça-feira (07), também foram feitos consertos na rede de canalização pluvial das vias Sete de Setembro, no Bairro Moinhos, e Arthur Bernardes, no São Cristóvão. Na Rua José Franz, em Conventos, foram construídas bocas de lobo, enquanto que a Rua Nicolau Junges, no Bairro Montanha, recebeu reparos de alinhamento no calçamento. Por sua vez, os bairros Conventos e Moinhos receberam reparos na rede de iluminação pública. Jung esclarece, porém, que os atendimentos envolvendo a iluminação pública ocorrem em todo município, já que 250 solicitações de consertos estão em aberto.

Com relação à manutenção das estradas não pavimentadas, os serviços foram realizados nas vias Wilma Gertrudes Lottermann e Zeno Schmatz, no Bairro Moinhos D’Água, Pedro Júlio Dieter e Otmundo Auler, no Bairro Imigrante, e Arnoldo Scherer, no Bairro Conventos.

Texto: Ascom Lajeado