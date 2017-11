Prefeitura de Lajeado e Emater/RS-Ascar programam Feira do Peixe Vivo

A Prefeitura de Lajeado e a Emater/RS-Ascar programam para a próxima sexta-feira (10), das 09h às 18h, a primeira edição da Feira do Peixe Vivo. A atividade ocorrerá junto a Feira do Produtor, localizada nas proximidades do Parque dos Dick. Na ocasião o casal de produtores Ademar e Isolde Spohr comercializará carpas dos tipos capim, húngara e prateada. “O objetivo da feira fora de época é a de estimular a população do município para o consumo de peixe com maior frequência, uma vez que esta é uma opção de alimento saudável e nutritivo”, destaca a extensionista da Emater/RS-Ascar, Andréia Binz Tonin.

Outra intenção, de acordo com a extensionista, é a de facilitar a comercialização dos peixes produzidos no município diretamente ao consumidor final. “O que possibilita um lucro maior aos agricultores”, comenta Andréia. A Feira – que deve ocorrer a cada dois meses – é parte das ações da Prefeitura de Lajeado e da Emater/RS-Ascar com vistas a organizar os piscicultores do município e da região. “Com este evento fixo os produtores terão a possibilidade de ter uma alternativa a mais de renda, com a população podendo adquirir peixes frescos diretamente dos piscicultores”, destaca a extensionista.

Texto: Ascom Emater