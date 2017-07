Prefeitura de Lajeado entrega certificados a empresas que se credenciaram ao SUSAF

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), entregou recentemente mais dois certificados a empresas que se credenciaram no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF). Comerciante de carnes na Feira do Produtor Rural de Lajeado, Éverton Mundeleski, proprietário da Recanto do Vale, foi um dos empresários que recebeu o certificado, acompanhado do responsável técnico da empresa, Paulo Fernandes. A outra empresa que recebeu o certificado foi o Comércio de Carnes Dieter Ltda, representada no ato pelos proprietários Ivete, Felipe e Daiane Dieter.

A entrega dos certificados foi feita pelo titular da pasta, Douglas Sandri, acompanhado da veterinária Bruna Pereira de Salles, que coordena o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado à Sedetag. Conforme Sandri, o credencimento ao SUSAF permite que empresas sob inspeção municipal possam comercializar seus produtos em outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul, o que amplia sua praça de atuação e, consequentemente, abre muitas oportunidades de negócios.

Sandri salienta que, em 2017, a equipe do SIM recebeu novas instalações, bem como foram adquiridos novos equipamentos para melhorar as condições de trabalho da equipe, além de serem destinados veículos para uso exclusivo dos veterinários e agentes que realizam inspeções sanitárias nas indústrias instaladas no município. Bruna, por sua vez, afirma que atualmente Lajeado possui 15 empresas credenciadas no SIM, das quais três tem credenciamento no SUSAF. “Temos mais uma empresa que está se adequando para poder se credenciar no SUSAF”, adianta a coordenadora do SIM.

Texto: Ascom Lajeado