Prefeitura de Lajeado executa obra de canalização pluvial no São Cristóvão

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), substituiu uma canalização quebrada na Rua Marechal Floriano, no Bairro São Cristóvão, na terça-feira (18). De acordo com o titular da pasta, Cassiano Jung, um pequeno buraco surgiu na rua e, ao verificar a sua profundidade, descobriu-se que parte da via estava sem sustentação, podendo ceder a qualquer momento.

O local foi sinalizado e a partir daí a Seosp tratou como prioridade a substituição da canalização avariada, trocando os antigos canos de 60 cm de diâmetro por 10 canos com um metro de diâmetro, aumentando a capacidade de escoamento pluvial. Conforme Jung, o buraco será fechado ainda nesta terça-feira, devendo-se aguardar alguns dias para que a terra assente e possa ser recolocado o pavimento retirado para execução da obra.

Já no Bairro Florestal, na Rua General Flores da Cunha, a Seosp trabalha no conserto do calçamento, que apresenta ondulações em diferentes pontos da via. Para quarta-feira, dia 19, está prevista a recuperação de vias não pavimentadas nos bairros Jardim do Cedro e Morro 25. Patrolamento com limpeza de valetas e depósito de material britado compõe os serviços.

Texto: Ascom Lajeado