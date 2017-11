Prefeitura de Lajeado implanta rótula na Rua Expedicionários do Brasil

A Prefeitura de Lajeado, através do Departamento de Trânsito, implantou recentemente uma rótula no cruzamento da Av. Acvat com a Rua Expedicionários do Brasil, no Bairro Americano. Pintura demarcatória, tachões e placas compõe a sinalização viária instalada no local com o objetivo de orientar os motoristas e evitar acidentes.

“Agora estamos estudando uma alternativa viável para organizar melhor o fluxo e conversões na Av. Benjamin Constant, no entroncamento com a Rua Barão do Cerro Largo”, explica o coordenador de Trânsito, Carlos Kayser.

Texto: Ascom Lajeado