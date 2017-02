Prefeitura de Lajeado investe cerca de R$ 40 mil na iluminação pública

Com vistas a atender à grande demanda por consertos, melhorias e instalação de novos pontos de luz pelo município, a Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), investiu cerca de R$ 40 mil na compra de lâmpadas, reatores, relés e cabos. Além de ter uma equipe de servidores exclusiva para execução dos serviços que envolvem a iluminação pública, a Seosp contratou uma empresa, no fim de janeiro de 2017, para agilizar a execução dos serviços e, dessa forma, diminuir o tempo de espera entre a solicitação e o atendimento ao munícipe. O titular da pasta, Cassiano Jung, destaca que 247 pontos demandam consertos e substituição das lâmpadas queimadas. Outros 397 pontos demandam reparos, além de 141 pedidos de instalação de novos pontos de iluminação. “Nossa meta é atender todos pedidos e executar os consertos necessários até o fim de março, de maneira que as novas demandas sejam sanadas assim que chegarem à secretaria”, salienta Jung.

Nesta segunda-feira (13), as equipes trabalharam no Bairro São Bento e Universitário. Na terça-feira, dia 14, serão feitos reparos e instalações na Av. Castelo Branco, que divide os bairros Moinhos e Florestal. Após, as equipes serão deslocadas para a região central da cidade.

Em função da chuva, nesta segunda-feira, o serviço de manutenção e melhorias nas estradas não pavimentadas não pode ser realizado. “Apenas foram realizadas vistorias para verificação das condições de algumas vias para nos próximos dias serem executadas as melhorias”, adianta Jung. Segundo ele, assim que o tempo permitir, estão programados patrolamentos e melhoria das condições de trafegabilidade das vias não pavimentadas dos bairros Santo Antônio, Nações, Conservas e Morro 25, assim como a verificação dos pontos de iluminação das referidas localidades. Os bairros Universitário e Moinhos D’Água serão os próximos a serem atendidos. Para solicitar reparos na iluminação pública, o munícipe deve ligar no 3982 1076.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado