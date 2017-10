Prefeitura de Lajeado não terá turno único este ano

Diferentemente dos três últimos anos, a Prefeitura de Lajeado não funcionará em turno único entre o final deste ano e o início de 2018. A decisão foi tomada esta semana pelo prefeito, Marcelo Caumo, e a secretária de Administração, Andreia Brisolara, em conjunto com os demais secretários. Sem o turno único, a prefeitura seguirá trabalhando nos seus horários normais.

O turno único vinha sendo realizado nos últimos três anos como medida de contingenciamento de despesas para que fosse possível fechar as contas no final de cada ano. Desta vez, a opção foi fazer os cortes necessários e o controle orçamentário de forma prévia, evitando os transtornos de alterar o atendimento à população. Além disso, para a atual administração, não há comprovação de economia gerada nos turnos únicos realizados.

“Desde o início do ano, reduzimos o número de secretarias de 14 para 11, cortamos o número de CCs de cerca de 180 para menos de 100 e reavaliamos todas as despesas. Sabíamos que 2017 seria um ano difícil para a economia e fizemos o tema de casa antes. Fazer gestão é antever problemas e prevenir, sempre pensando no que é melhor para a comunidade”, explica o prefeito Marcelo Caumo.

Nos anos anteriores, o turno único foi adotado entre 08/12/14 e 28/02/15, entre 08/09/15 e 29/02/16 (inclusive nos postos de saúde), e em 2016 foi adotado em 10/10/16. O turno único se encerrou em 30/12/16.

“Nossa preocupação é manter a prestação do serviço público, que é nossa função, garantindo o atendimento à população, que já está habituada e sabe os horários de funcionamento da prefeitura. Estamos focados em garantir este atendimento, e manter em dia o pagamento dos nossos servidores e também de fornecedores” diz Andreia Brisolara.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA

Centro Administrativo (Secretarias de Administração/SEAD, Fazenda/SEFA, Planejamento/SEPLAN, Segurança Pública/SESP e Departamento de Trânsito, Procuradoria e Compras) + Secretarias da Educação (SED) + Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) + Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG) + Trabalho, Habitação e Assistência Social (STHAS) + Meio Ambiente (SEMA)

Segunda a quinta-feira: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h45

Sexta-feira: das 8h às 14h

Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Departamento de Serviços Urbanos (SEOSP)

Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Secretaria da Saúde e Postos de Saúde (SESA)

Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

De domingo a domingo, 24h por dia

Texto: Ascom Lajeado