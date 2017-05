Prefeitura de Lajeado realiza curso de criação de peixes no Jardim Botânico

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), realiza hoje (11), um curso de criação de peixes. A capacitação será realizada no Jardim Botânico de Lajeado (JBL), às 14h, pelo zootecnista da Emater, João Sampaio. As inscrições já foram encerradas, sendo que 31 pessoas participarão do curso, que será dividido em quatro módulos, com datas a serem definidas no decorrer do primeiro módulo. Um deles, será a construção de açudes, quando também participarão da capacitação operadores de máquina da Sedetag.

“Queremos incentivar a piscicultura em Lajeado e qualificar o trabalho de quem já cria peixes no município”, afirma o coordenador do setor de Agricultura da Sedetag, Adi Cerutti. Segundo ele, a realização do curso integra o projeto de implantação da feira do peixe em Lajeado, que está em fase inicial. O projeto técnico de implantação da feira está à cargo da Emater, que o desenvolverá para ter aplicabilidade em todo Estado do Rio Grande do Sul. Conforme Cerutti, não há definição quanto à periodicidade da feira, e sim quanto ao seu local de implantação, junto à área em que se realiza a Feira do Produtor Rural de Lajeado, na confluência das ruas João Abotto e Santos Filho, no centro da cidade.

Texto: Ascom Lajeado