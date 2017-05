Prefeitura de Lajeado realiza reparos na rede elétrica do Parque dos Dick

Na semana passada, o Parque Professor Theobaldo Dick começou a receber os ajustes necessários para que possa ter a energia restabelecida. Técnicos de empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Lajeado começaram a instalar hastes de aterramento em todos postes do parque, o que evita que alguém possa receber uma descarga elétrica. Após, será feita a ligação dos circuitos elétricos com disjuntores residuais, sistema de segurança que desarma a energia quando ocorre algum curto circuito ou alteração na rede de energia. Além disso, serão instalados medidores de energia.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Cassiano Jung, à medida que as ações corretivas forem sendo implementadas, a energia do parque será gradativamente restabelecida. “Nossa prioridade é prover com iluminação a pista atlética, as canchas e quadras multi esportivas e pista de skate, passando para o parque infantil e demais áreas do parque”, afirma Jung. O serviço é fiscalizado e acompanhado por engenheiro eletricista do município. De qualquer forma, todas alterações na rede de energia serão testadas antes que a segurança do local seja atestada pelos técnicos. Não há uma data para conclusão dos serviços, porém, o trabalho tem prioridade para o Executivo.

Saiba mais

Após desligar a energia interna do Parque dos Dick em função do acidente fatal que acometeu Sidinei Borges do Amaral, em 22 de fevereiro, quando o mesmo se encostou em uma poste de iluminação que estava energizado, a Prefeitura de Lajeado iniciou os ajustes necessários para restabelecer, com segurança, a energia da área de lazer. O motivo pelo qual demorou três meses para que os reparos fossem iniciados se deve à exigência legal de se realizar processo licitatório, tendo em vista que o valor para compra dos materiais necessários foi de R$ 13.649,90.

Após desligar a energia do parque, o Executivo contratou, no final de fevereiro, profissional especializado incumbido de fazer um laudo que apontasse as alterações necessárias para que a rede de energia pudesse ser restabelecida com segurança. De posse do referido laudo, o Executivo se deteve a fazer um levantamento criterioso dos materiais elétricos que viabilizassem os ajustes e, a partir daí, se abriu o processo licitatório 10 – 01/2017.

A modalidade licitatória escolhida para a compra dos materiais foi Convite, sendo que dez empresas foram convidadas a participar do processo, realizado no dia 13 de abril. A empresa vencedora foi notificada do resultado e recebeu a informação do empenho de número 3981, para pagamento dos materiais, no dia 24 de abril. Desde então, a Prefeitura de Lajeado aguardou a entrega dos materiais, que ocorreu com atraso. “Tivemos de esperar a entrega, pois demoraria mais abrir nova licitação e, dessa forma, prejudicaria a comunidade que aguarda ansiosa o restabelecimento da energia no parque”, afirma o secretário Cassiano Jung.

Texto: Ascom Lajeado