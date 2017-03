Prefeitura de Lajeado recupera vias no Bairro Montanha

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), recuperou vias do Bairro Montanha nesta quarta-feira (1º). Patrolamento com limpeza de valetas e depósito de material britado compõe os serviços realizados na Av. dos Ipês e vias transversais. Por sua vez, na Rua Nicolau Junges, situada no Bairro Montanha, foi executada a reforma do calçamento.

O mesmo serviço foi realizado na quinta-feira, dia 02, nas vias Arthuer Bernardes, no São Cristóvão, e Mathias Rockenbach, no Bairro Moinhos. Já a equipe de canalização iniciou a troca de tubulação na Travessa Alex Thomas, no Bairro Centro.

O titular da Seosp, Cassiano Jung, destaca que os bairros Morro 25, Santo Antônio e Nações serão atendidos com o serviço de recuperação de estradas não pavimentadas nos próximos dias. Na quinta-feira, dia 02, também será iniciado o conserto da galeria que cedeu durante a última grande cheia do Rio Taquari, na Av. Décio Martins Costa, divisa dos bairros Centro e Hidráulica. A galeria dá escoamento ao Arroio do Engenho. Na última semana, inclusive, a Av. Décio Martins Costa teve toda iluminação pública revisada, com substituição das lâmpadas queimadas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Lajeado