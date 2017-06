Prefeitura de Paverama abre processo seletivo para Atendente de Consultório Dentário e Professor

A Prefeitura de Paverama abriu processo seletivo para as vagas de Atendente de Consultório Dentário 40h e Professor de Geografia ou de História 25h. A remuneração é de R$ 1174,85 e R$ 1652,26, respectivamente.

As inscrições deverão ser realizadas no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, no período de 29 de maio a 05 de junho, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 16h. A relação dos documentos solicitados pode ser encontrada nos Editais de Abertura nº 18 e 19, que estão disponíveis no site www.paverama.rs.gov.br ou no mural da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas na Prefeitura ou pelo fone: (051) 3761-1044, no horário de expediente.

Nº de Vagas Cargo Remuneração Mensal Carga Horária Semanal 01 Atendente de Consultório Dentário R$ 1.174,85 40 h

Nº de Vagas Cargo Remuneração Mensal Carga Horária Semanal 01 Professor de Geografia ou de História R$ 1.652,26 25 h

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama