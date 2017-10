Prefeitura de Paverama fará ponto facultativo no dia 13 de outubro

A Administração Municipal de Paverama fará ponto facultativo na sexta-feira, dia 13, pós Feriado Nacional da Consagração de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro. O decreto que regulamentou a decisão foi publicado na segunda-feira, dia 02.

Os serviços considerados essenciais, como atendimento à saúde, coleta de lixo e outros que vierem a se fazer necessários para suprir as necessidades de excepcional interesse da população, serão executados normalmente. O servidores municipais recuperarão as horas trabalhadas, na proporção de 30 minutos diários, totalizando 8 horas, no período compreendido de 4 de outubro a 27 de outubro, no horário das 13h às 13h30min.

Texto: Ascom Paverama