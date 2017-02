Prefeitura de Paverama revitaliza ponte da Baixada dos Ismael

Recentemente a Administração Municipal de Paverama, através da Secretaria de Obras, finalizou as melhorias na Ponte da Baixada do Ismael. Foram investidos cerca de R$ 13.000 na revitalização. Esta é a primeira entre as pontes e pontilhões do município que receberam melhorias. No momento o setor de engenharia da prefeitura está fazendo avaliação de todas as pontes para depois estipular um cronograma de melhorias.

“A Prefeitura vem dando uma atenção especial para as pontes do município, bem como as estradas vicinais, que frequentemente recebem o patrolamento, limpeza e serviços diversos” destacou o Prefeito Vanderlei Markus.

A ponte da Baixada do Ismael ficou sem condições de uso em função do acúmulo de peso e das últimas enxurradas, que mexeram com as estruturas. Sua ocupação é de extrema importância para os moradores daquela região.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama