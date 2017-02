Prefeitura desliga energia elétrica no Parque dos Dick e fecha Parque do Imigrante

A Prefeitura Municipal de Lajeado decidiu na tarde da quinta-feira (23) desligar toda a rede elétrica do Parque Professor Theobaldo Dick. A medida tem como objetivo prevenir situações de risco, em função do caso do falecimento de Sidinei Borges do Amaral, 36 anos, que morreu após sofrer uma descarga elétrica no Parque na noite de quarta-feira (22).

O parque ficará sem energia, tanto internamente quanto nas vias públicas que o circundam, até que toda a rede elétrica interna seja avaliada por especialistas e liberada com segurança. As ruas João Abbott e Santos Filho ficarão sem iluminação pública, e a Santo Filho ficará bloqueada para a circulação de veículos no trecho do parque. A recomendação da administração é que, na medida do possível, a população evite circular pelo local até que o problema seja resolvido. Os dois lados do parque ficarão demarcados com cones e fitas de isolamento. A medida vale tanto para o trânsito de veículos quanto para circulação de pedestres.

Quiosque, ambulantes e pequenos comerciantes não terão eletricidade para suas atividades. Além disso, o parque ficará às escuras durante a noite. Equipes do Departamento de Trânsito circularão pelo local para fazer a orientação da população, e a Brigada Militar foi acionada pare reforço de segurança enquanto a luz não for religada. A decisão de desligamento foi tomada após avaliação preliminar de equipes da prefeitura e especialistas externos. Não há, neste momento, previsão de quando o parque voltará a contar com iluminação. A expectativa da prefeitura é de que, até segunda-feira, um laudo preliminar informe quais áreas poderão ser liberadas.

Pavilhões do Parque do Imigrante

Com o mesmo objetivo, a Prefeitura Municipal também decidiu fechar ao uso do público os quatro pavilhões do Parque do Imigrante e as vias laterais internas. Com isso, escolinhas de futebol, equipes esportivas e outros grupos que utilizavam aqueles espaços ficarão impedidos temporariamente de fazer uso do local. A medida também pretende evitar eventuais acidentes envolvendo áreas energizadas. A Prefeitura fará a revisão do local e informará sobre a liberação. O restaurante Panorâmico seguirá funcionando.

Texto: Ascom Lajeado