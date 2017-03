Prefeitura e Emater/RS-Ascar reafirmam parceria através de assinatura de novo contrato

Na manhã da quinta-feira (23), estiveram reunidos nas dependências do Gabinete do Executivo, o Prefeito Municipal Vanderlei Markus, o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Mauro Adelar Scheuermann e o Técnico da Emater/RS-Ascar Municipal, Aldacir Pretto, para a assinatura do Convênio entre a Prefeitura Municipal e a Emater/RS – Ascar.

A Emater presta serviços ao Município desde 1997 através de convênio firmado entre as partes. A contribuição da Prefeitura Municipal neste ano será de R$ 51.848. Em contrapartida deste investimento, a Emater realizará diversas atividades com foco principalmente na agricultura familiar, atendendo 422 famílias chegando até 6.000 atendimentos ao ano..

Destacam-se algumas atividades desenvolvidas, como Crédito Rural onde em 2016 foram incrementados R$ 2.176.418,46 na economia do município. Bovinocultura de leite, silvicultura, organização rural, piscicultura, educação e promoção da saúde, avicultura colonial e acesso às políticas públicas bem como outras atividades, são trabalhadas junto aos produtores rurais do nosso município.

“A assinatura do convênio reforça a parceria entre a Emater e o município através da Secretaria da Agricultura que reafirma a continuidade dos projetos em desenvolvimento, a busca da diversificação e principalmente o aumento de renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias” disse o Secretário Mauro Adelar Scheuermann.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama