Prefeitura fechada nao terá expediente nesta segunda e terça-feira

A Administração Municipal de Cruzeiro do Sul informa que as repartições da Prefeitura estarão sem atendimento nesta segunda (27) e na terça-feira (28), feriado de Carnaval, conforme lei municipal. O atendimento à comunidade retorna no dia 01, quarta-feira, às 8h. O mesmo horário é adotado nos postos de saúde, sendo os casos de urgência e emergência atendidos no plantão 24h do Hospital. Os bancos não farão atendimento na segunda-feira e terça-feira, e atenderão do meio-dia até às 15h na quarta-feira. As agências de Correios também terão seu funcionamento alterado durante o Carnaval.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul