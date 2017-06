Prefeitura investe em iluminação pública

Apenas dois meses depois de fazer a visita técnica e realizar o primeiro estudo da área, a Secretaria de Obras terminou de implantar a iluminação pública no acesso ao Loteamento Nova Morada, em Novo Paraíso. São sete luminárias completas que agora deixam o local mais iluminado, bonito e seguro. Nos seis primeiros meses de 2017, a Prefeitura de Estrela já realizou mais de 1,8 mil reparos e instalou mais de 30 novos conjuntos. Visitas diárias a bairros e comunidades do interior são realizadas.

No acesso ao Novo Morada foram instaladas sete luminárias completas, para as quais foi necessário puxar mais de 600 metros de cabo para a rede. Segundo dados da pasta, mais de R$ 40 mil já foram investidos apenas em materiais nos seis primeiros meses. Em média são realizados mais de 300 reparos mensais. Em meses como janeiros e março foram mais de 400.

De acordo com o secretário Cristiano Nogueira da Rosa, “iluminação pública é sinônimo de segurança pública. Sabemos a importância de um local bem iluminado, o bem estar e a beleza além de outras funcionalidades que isso traz”, explica. “Estamos com nossa equipe diariamente na rua. O que temos feito são visitas, a revisão e consertos programados em pontos, ruas e bairros, para evitarmos realizar vários deslocamentos isolados”, explica. “Assim o trabalho se torna mais ágil, completo e eficiente. Agora estamos pelo interior do município. Esta semana no Distrito da Delfina.”

Em caso de ocorrência de luminárias apresentando defeitos, os moradores podem fazer contato com a Secretaria de Obras pelo telefone 3981.1077 e informar o endereço e número do poste.

Texto: Ascom Estrela