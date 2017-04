Prefeitura lança edital de concorrência para venda de terrenos

A Administração Municipal de Paverama está com edital disponível aos interessados em adquirir terrenos no Bairro Morro Bonito. Para efetivar a venda, a Prefeitura abriu Edital de Concorrência e torna público para o conhecimento dos interessados que às 9h do dia 24 de abril, na Sala de Licitações da Prefeitura, serão abertos os envelopes de documentação e propostas relativas à compra dos imóveis.

Ao todo, seis terrenos foram colocados à venda pelo Município e poderão ser quitados em até três vezes. O secretário da Administração, Marcelo Kreimeier, destaca que esta é uma área nobre, com escola de educação infantil, mercados e praças esportiva próximas. “São terrenos nobres que, ao serem negociados, permitem o desenvolvimento do bairro e a melhor utilização das áreas”, ressalta Kreimeier.

Como condição de habilitação, deverão os interessados depositar, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, a importância correspondente a 5% do valor da avaliação atribuída ao imóvel de seu interesse como caução.

A Secretaria de Administração está à disposição dos empresários e comunidade interessada na compra desses terrenos para atendimento e para qualquer esclarecimento. A intenção é esclarecer os pontos do edital e mostrar que qualquer pessoa é capaz de entrar numa concorrência pública. O edital pode ser encontrado no site oficial da Prefeitura (www.paverama.rs.gov.br) com os valores e parcelas. Além disso, consta a localização dos imóveis e suas devidas medidas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama