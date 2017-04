Prefeitura abre processo seletivo para contratação de Farmacêutico e Médico Ginecologista

A Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul divulgou novo processo seletivo para contratação de Médico Ginecologista (uma vaga) e de Farmacêutico (uma vaga). São oferecidos salários R$ 1.210,99, para o cargo de Farmacêutico e cumprimento de cargas horárias de 10 horas por semana. Já a função de Médico Ginecologista é oferecido salários de R$ 8.632,30 para 20 horas semanais.

As inscrições, que são gratuitas, serão recebidas pela Secretaria da Administração e Planejamento de Bom Retiro do Sul, entre os dias 24 e 28 de abril, no horário entre 9h e 11h30min e das 13h30min às 17h. Não serão aceitas inscrições fora de prazo. Informações pelo fone 3766-1255.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul