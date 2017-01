Prefeitura Municipal está de site novo

Com um design diferenciado e inovador, buscando divulgar ações e iniciativas para a comunidade westfaliana, a Prefeitura Municipal lançou na segunda-feira (09), seu novo site. No endereço virtual, os munícipes podem, além de acessar notícias que envolvem o Município, conferir dados históricos e gerais, detalhes das secretarias, entre outros.

Na parte superior do site se localizam sete guias, que possibilitam a navegação e levam a população até informações de interesse coletivo. São elas: Município (história, dados gerais, localização, símbolos oficiais, soberanas, links úteis, pontos turísticos, vídeo institucional, legislação municipal e hino oficial), Secretarias (Administração; Agricultura e Meio Ambiente; Arquitetura/Engenharia; Conselho Tutelar; Educação, Cultura e Desporto; Formulários; Obras, Viação e Interior; Saúde e Assistência Social), Câmara de Vereadores, Notícias (eventos), Publicações (contas Executivo, contas Legislativo, controle interno, concursos, contratos e licitações), Transparência e Contato.

O novo site da Prefeitura Municipal de Westfália foi desenvolvido pela empresa Lang Design + Publicidade, com o intuito de atender as demandas da população westfaliana, com mais clareza e objetividade, mantendo-a informada sobre as atividades e ações executadas pela Administração Municipal. Para conferir o novo endereço virtual, basta acessar o site http://www.westfalia.rs.gov.br.

Texto: Ascom Westfália