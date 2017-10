O funcionalismo público de Marques de Souza recebe nesta sexta-feira (20), 50% do 13º salário. A antecipação ocorre graças a economia gerada pela atual administração com CCs e FGs. “Em nove meses de governo conseguimos deixar no caixa R$ 535 mil para a folha de pagamento”, afirma o prefeito. A segunda parcela 13º do funcionalismo municipal ficou para o dia 20 de dezembro. Ao todo o município vai pagar em torno de R$ 180 mil com a folha do 13º.

Texto: Ascom Marques de Souza