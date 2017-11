Prefeitura promove palestra sobre gerenciamento de informações do ICMS

O Governo de Estrela, por meio da Secretaria da Fazenda, está promovendo palestra, aberta a contadores e comunidade interessada, sobre nova ferramenta de fiscalização, que gerencia informações do ICMS e identifica contradições de lançamentos. Serão abordados temas como Escrituração Fiscal Digital (EFD), Guia de Informação e Apuração e Valor Adicionado de ICMS. O evento será realizado no dia 14 de novembro, no Salão Nobre da prefeitura, com início às 9h.

De acordo com o secretário da Fazenda Henrique Lagemann, o novo sistema permite que os fiscais tributários identifiquem contradições nas declarações e lançamentos contábeis, oportunizando a geração de notificação eletrônica às empresas, seus contadores e à Receita Estadual. “É muito importante a participação de todas as pessoas envolvidas em assuntos fiscais e contábeis, pois os palestrantes, que possuem sólida experiência na área fiscal e atuam em diversos municípios gaúchos, orientarão sobre a nova sistemática utilizada pela Secretaria da Fazenda e sua interação com a Fazenda Estadual em casos de divergência de dados”, ressalta Lagemann.

Serão palestrantes Fábio Haeser, bacharel em Ciências Econômicas e Direito, especialista em tributação municipal, receitas e projetos intergovernamentais. Atua como consultor em diversos municípios no assessoramento nas questões de tributação, transferências e projetos governamentais; e Sidnei Lima, bacharel em Ciências Contábeis, empresário e perito contábil, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do RS em Campo Bom e membro da Comissão de Estudo de Tecnologia da Informação do CRC/RS. Também é consultor em diversos municípios no assessoramento nas questões de tributação.

O evento é gratuito. Mais informações na Secretaria da Fazenda, pelo telefone (51) 3981-1149 ou e-mail fiscaliza8@estrela.rs.gov.br

Texto: Ascom Estrela