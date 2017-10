Prefeitura recebe equipamento para a agricultura

A Administração Municipal recebeu um distribuidor de adubo orgânico seco, que já está disponível para os serviços da secretaria da Agricultura. A aquisição do equipamento no valor de R$ 22.900,00, se deve ao saldo de uma emenda do deputado Marco Maia (PT-RS), por intermédio do vereador Luciano Moresco (PT) para a agricultura, onde foram adquiridos equipamentos para a fenação. Houve ainda um complemento pela Administração Municipal.

Para o secretário da Agricultura, Joel Bottoni, o equipamento chegou em boa hora e suprirá as necessidades dos agricultores, especialmente dos produtores de frango. “Essa é mais uma conquista da agricultura familiar. Hoje a produção avícola corresponde à 46% da produção agrícola e conta com cerca de 90 produtores. Outro fator importante a se destacar é o novo empreendimento da Cosuel, que irá impulsionar ainda mais estes números”, afirma o secretário.

Texto: Ascom Encantado