Prêmio principal da Nota Fiscal Gaúcha vai para a Zona da Produção

O prêmio principal do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) deste mês saiu para uma moradora da Zona da Produção. A cidadã contemplada concorreu com mais de 10,8 milhões de bilhetes e receberá R$ 300 mil por participar do programa e solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal.

A extração foi realizada, na quinta-feira (26), no Salão Paroquial da cidade de Progresso, município do Vale do Taquari. O sorteio definiu também, três contribuintes contemplados com R$ 5 mil cada, 300 cidadãos com R$ 1 mil e outros 500 com R$ 500. A plataforma NFG também foi utilizada por 247 prefeituras para seus sorteios locais.

Durante o evento, foram apresentados à comunidade o funcionamento do programa e a importância da participação dos cidadãos no combate à sonegação, além do Programa de Integração Tributária (PIT).

Com mais essa rodada, a NFG ultrapassou R$ 9,6 milhões distribuídos entre os cidadãos, desde janeiro de 2017, quando houve aumento tanto nos valores das premiações em dinheiro, como no volume de repasses para as entidades cadastradas.

O programa

Desde sua criação, a NFG já creditou mais de R$ 61 milhões para as instituições sociais. O programa gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicita a inclusão do seu CPF no documento fiscal. São mais de 1,4 milhão de pessoas que já integram essa rede de solidariedade.

O pedido de inclusão do CPF deve ser feito no momento da compra em estabelecimentos participantes. Além de concorrer a prêmios em dinheiro a cada mês e auxiliar entidades, a NFG gera ainda descontos de 1%, 3% ou 5% no IPVA. Para se cadastrar, basta acessar o site www.nfg.rs.gov.br.

Veja AQUI a lista dos vencedores.

Texto: Ascom RS