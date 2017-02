Preparação da Páscoa tem início em Colinas

Na tarde da sexta-feira (27), a primeira–dama, Ivanete Stangler Herrmann, se reuniu com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e voluntários da comunidade de Colinas. O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores e teve como objetivo organizar a ornamentação de Páscoa do município, uma data de celebração que atrai milhares de turistas.

A confecção e preparo dos enfeites já foi iniciada, umas vez que a cidade estará produzida para receber os visitantes durante a ColinasFest – Feira Municipal, programada entre os dias 16 e 19 de março, em alusão aos 25 anos da Cidade Jardim. Neste ano, a Páscoa ocorrerá dia 16 de abril.

Texto: Ascom Colinas