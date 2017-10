Presidente da Câmara Municipal assume prefeitura de Encantado

A presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereadora Jaqueline Taborda (PDT), assumiu interinamente a prefeitura do município. O ato de transmissão de cargo aconteceu na manhã da segunda-feira (16) no gabinete do prefeito.

Jaqueline ficará no cargo de prefeita de Encantado até a próxima sexta-feira (20), quando o prefeito em exercício Enoir Cardoso retorna de Brasília. Cardoso viajou para acompanhar os projetos cadastrados, bem como encaminhar novas propostas em diversos ministérios e órgãos do Governo Federal.

A transmissão ocorreu na presença de vereadores, secretários e do presidente do PDT no município, Fabiano Lemos.

Texto: Ascom Encantado