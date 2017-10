Presidente da John Deere Brasil fala sobre liderança autêntica em evento empresarial

“Não precisamos de líderes perfeitos. Precisamos de líderes autênticos”. Essa foi a abordagem principal do presidente da John Deere Brasil e vice-presidente de Marketing e Vendas da empresa para a América Latina, Paulo Herrmann, palestrante convidado do evento “Experiência Empresarial”, promovido pelo Sicredi Região dos Vales, na noite da última segunda-feira, dia 2.

A iniciativa, que compartilha a trajetória e as experiências de empresários de referência com empreendedores da região, em sua 4ª edição, reuniu 630 pessoas no Auditório do Sicredi, em Encantado.

O convidado falou ao público participante sobre a história da John Deere, que chega aos 180 anos com 60 mil funcionários e unidades em mais de 30 países, e também destacou a importância de se estar atento nos períodos de instabilidade econômica no país. Herrmann afirmou que as empresas devem aproveitar os momentos de oscilação do mercado para fazer a diferença. “Nas fases de oscilação que construímos as bases e que se selecionam os clientes. Essas fases nos tiram do conforto. Quando estamos confortáveis é ruim, entramos no piloto automático e piloto automático não lê cenário”, enfatizou.

O convidado também trouxe o seu exemplo de gestão destacando que grandes líderes entregam resultados, assim como comunicam, inspiram e engajam outras pessoas. “Um líder não deve perder a essência, a genuinidade. A gente só vai longe na simplicidade e não na complexidade. As lições e os valores aprendidos ao longo da vida permanecerão com você”, garantiu.

Herrmann discorreu ainda sobre a importância da equipe para o sucesso do negócio. “Não importa o quão competente você é. Você não conseguirá chegar lá sozinho. Precisamos de equipes, pois são elas que dão a força ao negócio. Todos têm o seu papel. A equipe é a essência. É o esforço cooperativo e coordenado de um grupo de pessoas agindo juntas, em nome de uma causa comum”, afirmou.

Para o presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, foi um momento importante de compartilhamento de conhecimento. “É um orgulho para o Sicredi trazer uma liderança como Paulo Herrmann para compartilhar sua experiência com empreendedores de nossa região. A participação do público demonstrou o quanto este tipo de ação é relevante”, disse.

A John Deere é líder mundial no fornecimento de serviços e produtos avançados e está comprometida com os produtores agrícolas. Desde a sua fundação, em 1837, tem oferecido produtos inovadores e de alta qualidade e, no Brasil, está presente há mais de três décadas.

Texto: Ascom Sicredi Região dos Vales